«Ливерпуль» стал ближе к договорённости с Виргилом ван Дейком и Мохамедом Салахом.

Действующие контракты нидерландца и египтянина истекают по окончании текущего сезона. Как информирует Football Insider, 33-летний защитник и 32-летний форвард выразили готовность продлить свои соглашения с клубом. При этом, как отмечает источник, будущее Трента Александера-Арнольда остаётся неопределённым – он может перебраться в мадридский «Реал» свободным агентом летом следующего года.

Виргил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с начала 2018 года. Мохамед Салах представляет цвета команды с лета 2017.