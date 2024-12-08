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Два звёздных игрока «Ливерпуля» готовы продлить контракт слухи

08 Декабря 2024 • 05:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Фулхэм
14.12 18:00

«Ливерпуль» стал ближе к договорённости с Виргилом ван Дейком и Мохамедом Салахом.

Действующие контракты нидерландца и египтянина истекают по окончании текущего сезона. Как информирует Football Insider, 33-летний защитник и 32-летний форвард выразили готовность продлить свои соглашения с клубом. При этом, как отмечает источник, будущее Трента Александера-Арнольда остаётся неопределённым – он может перебраться в мадридский «Реал» свободным агентом летом следующего года.

Виргил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с начала 2018 года. Мохамед Салах представляет цвета команды с лета 2017.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Виргил Ван Дейк Трент Александер-Арнольд ещё теги

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