Аморим стартовал в АПЛ с «Манчестер Юнайтед» хуже, чем тен Хаг

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в домашнем матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (2:3).

Это второй подряд проигранный поединок «красных дьяволов» в чемпионате. До провальной встречи с «лесниками» команда Рубена Аморима уступила «Арсеналу» (0:2), а ранее разгромила «Эвертон» (4:0) и поделила очки с «Ипсвичем» (1:1). Таким образом, на счету «Юнайтед» четыре очка после первых четырёх игр в АПЛ под руководством португальца – меньше, чем в первых четырёх матчах при Эрике тен Хаге (шесть).

Нидерландский наставник стартовал с поражений от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4), однако затем смог привести манкунианцев к победам над «Ливерпулем» (2:1) и «Саутгемптоном» (1:0).