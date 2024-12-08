Аморим прокомментировал неудачную игру Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не лучшим образом провёл матч против «Ноттингем Форест» (2:3).

Камерунец не отразил ни одного удара – все попадания «лесников» в створ завершились голом. Кроме того, вратарь «красных дьяволов» допустил результативную ошибку.

«Онана много раз нас спасал, – высказывается Рубен Аморим. – Когда подобное происходит с нашим вратарём, команда должна найти способ переломить игру и забить, чтобы помочь ему. Так же, как он помогал команде в других играх», – заявил в послематчевой беседе с журналистами португальский тренер «Манчестер Юнайтед», занявший свою должность в ноябре.