Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аморим прокомментировал неудачную игру Онана

08 Декабря 2024 • 04:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:3
Ноттингем Форест

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не лучшим образом провёл матч против «Ноттингем Форест» (2:3).

Камерунец не отразил ни одного удара – все попадания «лесников» в створ завершились голом. Кроме того, вратарь «красных дьяволов» допустил результативную ошибку.

«Онана много раз нас спасал, – высказывается Рубен Аморим. – Когда подобное происходит с нашим вратарём, команда должна найти способ переломить игру и забить, чтобы помочь ему. Так же, как он помогал команде в других играх», – заявил в послематчевой беседе с журналистами португальский тренер «Манчестер Юнайтед», занявший свою должность в ноябре.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Андре Онана ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
05:02
Аморим стартовал в АПЛ с «Манчестер Юнайтед» хуже, чем тен Хаг
04:33
Аморим прокомментировал неудачную игру Онана
01:08
Тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»
00:17
Аморим ответил, в чём должен прибавить «Манчестер Юнайтед» 3
07 Декабря
23:58
«Ноттингем Форест» прервал серию Аморима, продлившуюся почти два года
23:27
Хёйлунн назвал проблему «Манчестер Юнайтед» при Амориме
22:49
Аморим повторил свой худший результат в тренерской карьере 1
22:38
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд сезона в АПЛ
22:27
«МЮ» дома пропустил три гола от «Ноттингем Форест» 4
20:00
«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 3
19:19
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч против «Ноттингем Форест»
16:16
«Манчестер Юнайтед» сделал заявление по матчу АПЛ
11:15
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: Какой стартовый состав выберет Аморим после поражения от «Арсенала»
04:04
Аморим: «Манчестер Юнайтед» – великий клуб, но не великая команда» 3
03:30
Аморим ответил, что нужно, чтобы выиграть АПЛ
02:33
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:09
Известны перспективы Антони в «Манчестер Юнайтед» при Амориме
06 Декабря
20:20
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест АПЛ — 7 декабря 2024
17:32
Аморим: «Мы находимся в процессе изучения игроков»
07:06
В «Манчестер Юнайтед» считают подписание Йоро «идеальным»
01:12
Чемпион мира посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Мудрика 1
05 Декабря
22:43
«Манчестер Юнайтед» назначил встречу звёздному игроку «Баварии»
14:01
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест АПЛ — 7 декабря 2024
07:51
«Интер» может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Зидан поставил условие «Реалу» Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков»
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.12.24 в 17:00
Лестер Лестер
Брайтон Брайтон
5.40 4.40 1.58
Видео
08.12.24 в 17:00
Ипсвич Ипсвич
Борнмут Борнмут
3.00 3.85 2.18
Видео
08.12.24 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.80 4.60 1.52
Видео
08.12.24 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Челси Челси
2.15 3.75 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
05:13 · Англия. Премьер-лига
Два звёздных игрока «Ливерпуля» готовы продлить контракт слухи
05:02 · Англия. Премьер-лига
Аморим стартовал в АПЛ с «Манчестер Юнайтед» хуже, чем тен Хаг
04:33 · Англия. Премьер-лига
Аморим прокомментировал неудачную игру Онана
03:58 · Англия. Премьер-лига
Мареска – о матче «Челси» с «Тоттенхэмом»: «Мы не фавориты»
02:09 · Англия. Премьер-лига
У Гвардиолы спросили о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство 1
01:49 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэм» нельзя сравнивать с «Челси»
01:08 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»
00:17 · Англия. Премьер-лига
Аморим ответил, в чём должен прибавить «Манчестер Юнайтед» 3
07 Декабря
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» прервал серию Аморима, продлившуюся почти два года
23:27 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн назвал проблему «Манчестер Юнайтед» при Амориме
22:57 · Англия. Премьер-лига
Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед»
22:49 · Англия. Премьер-лига
Аморим повторил свой худший результат в тренерской карьере 1
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд сезона в АПЛ
22:27 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» дома пропустил три гола от «Ноттингем Форест» 4
20:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после ничьей: «Я горжусь командой»
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Сезон страданий»: Гвардиола прокомментировал очередную неудачу «Манчестер Сити» 2
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» забил 4 гола «Ньюкаслу»
20:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» по делу одолела «Саутгемптон»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 3
19:57 · Англия. Премьер-лига
Точно не свет в конце туннеля: «Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» 4
19:43 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Вест Хэма» попал в ДТП
19:24 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Кристал Пэлас» вновь вышли вперёд в матче с «Манчестер Сити»
19:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч против «Ноттингем Форест»
18:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пропустил уже семь голов в сезоне АПЛ в первые 15 минут
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
Все новости