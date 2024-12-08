Мареска – о матче «Челси» с «Тоттенхэмом»: «Мы не фавориты»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не считает свою команду фаворитом предстоящего лондонского дерби.

«Синие» проведут гостевой матч с «Тоттенхэмом» в воскресенье. Встреча стартует в 19:30 по московскому времени.

«К сожалению, мы не фавориты в этом матче. «Тоттенхэм» играет в еврокубках, как и мы. То, что сейчас мы на втором месте в таблице чемпионата, не делает нас фаворитами», – приводит Mirror Football слова Марески, проводящего дебютный сезон в текущей должности.

На счету «Челси» 28 набранных очков после 14 туров – на семь меньше, чем у лидирующего «Ливерпуля». «Шпоры» занимают 11-ю строчку с 20 баллами в зачёте.