У Гвардиолы спросили о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь ответил на вопрос о чемпионской гонке Премьер-лиги.

В субботу «горожане» допустили очередную осечку – на этот раз ничья с «Кристал Пэлас» (2:2). Действующие чемпионы набрали 27 очков после 15 туров, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет восемь баллов, при этом у «красных» остаётся один матч в запасе. Выше «Сити» также располагаются «Челси» и «Арсенал».

«Я много раз говорил, что мы не можем рассуждать о чемпионской гонке. Недавно мы проиграли четыре матча подряд, а теперь сыграли вничью. Нужно идти вперёд шаг за шагом, стараясь побеждать в каждой следующей игре. Посмотрим, что будет в последнем месяце сезона. Таковы наши текущие реалии», – цитирует City Xtra Гвардиолу.