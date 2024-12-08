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У Гвардиолы спросили о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство

08 Декабря 2024 • 02:09 Комментировать
Кристал Пэлас
2:2
Манчестер Сити

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь ответил на вопрос о чемпионской гонке Премьер-лиги.

В субботу «горожане» допустили очередную осечку – на этот раз ничья с «Кристал Пэлас» (2:2). Действующие чемпионы набрали 27 очков после 15 туров, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет восемь баллов, при этом у «красных» остаётся один матч в запасе. Выше «Сити» также располагаются «Челси» и «Арсенал».

«Я много раз говорил, что мы не можем рассуждать о чемпионской гонке. Недавно мы проиграли четыре матча подряд, а теперь сыграли вничью. Нужно идти вперёд шаг за шагом, стараясь побеждать в каждой следующей игре. Посмотрим, что будет в последнем месяце сезона. Таковы наши текущие реалии», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

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Евро-Футбол.Ру,
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