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Постекоглу: «Тоттенхэм» нельзя сравнивать с «Челси»

08 Декабря 2024 • 01:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 3.20 X 4.10 2 2.08
Через 17 ч. 8 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу считает неуместными сравнения с «Челси».

Домашнее для «шпор» лондонское дерби состоится в воскресенье, его начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Можно ли сравнивать проекты «Тоттенхэма» и «Челси»? Я так не думаю. Они вложили огромный объём инвестиций – как в плане суммы, так и с точки зрения количества сделок. Это говорит о том, что мы совсем не в одной лодке», – приводит Daily Mail слова Постекоглу.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги – команда набрала 20 очков после 14 туров. «Челси» – второй с 28 баллами.

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