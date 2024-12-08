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«Тоттенхэм» – «Челси»: Вероятные стартовые составы на лондонское дерби чемпионата Англии

08 Декабря 2024 • 09:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 3.20 X 4.10 2 2.08
Через 9 ч. 25 мин.

В пятнадцатом туре Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет против «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы у команд в предстоящем матче.

«Тоттенхэм»: Форстер (вр), Удоджи, Дрэгушин, Ромеро, Порро, Мэддисон, Сарр, Биссума, Сон, Соланке, Кулушевски.

«Челси»: Роберт Санчес (вр), Кукурелья, Колвилл, Бадьяшиль, Гюсто, Энцо Фернандес, Кайседо, Санчо, Палмер, Нету, Джексон.

У «Тоттенхэма» забанен Родриго Бентанкур; из-за травм или болезней отсутствуют Гульельмо Викарио (вратарь), Бен Дэвис, Микки ван де Вен, Мики Мур, Ришарлисон, Уилсон Одоберт; под вопросом Кристиан Ромеро.

В стане «Челси» травмированы Рис Джеймс, Уэсли Фофана. Предыдущий матч «синих» – победный против «Саутгемптона» (5:1) – пропустил Михаил Мудрик из-за болезни.

«Тоттенхэм» в прошлом туре проиграл «Борнмуту» (0:1). «Челси» идёт в лидирующей группе АПЛ с 28 очками, «шпоры» располагаются в середине турнирной таблицы с 20 баллами.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» состоится сегодня, 8 декабря, на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало – в 19:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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