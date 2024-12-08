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Тренер «Ноттингем Форест» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

08 Декабря 2024 • 01:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:3
Ноттингем Форест

Рулевой «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту ответил на вопросы журналистов после победы на «Олд Траффорд» (3:2).

«Лесники» взяли верх над «Манчестер Юнайтед» благодаря голам Николы Миленковича, Моргана Гиббса-Уайта и Криса Вуда, забитым на 2-й, 47-й и 54-й минутах соответственно.

«Ребята выступили потрясающе. Быстрый гол повлиял на игру – после этого мы были хороши. Начало второго тайма тоже получилось удачным. Команда продолжает совершенствоваться. Ещё есть над чем работать, но наши успехи радуют.

Мы много работаем над стандартными положениями на тренировках. Думаю, единственное, в чём мы могли больше преуспеть в сегодняшнем матче, – это контратаки», – приводит BBC слова Эшпириту Санту.

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