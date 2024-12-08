Аморим ответил, в чём должен прибавить «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о проблемах команды.

В субботу «красные дьяволы» уступили на своём поле «Ноттингем Форест» в матче 15-го тура Премьер-лиги (2:3).

«Что мы должны улучшить? Многое. В каждом аспекте игры я вижу что-то, в чём мы могли бы прибавить. С одной стороны, это плохо, с другой – хорошо, поскольку мы знаем, над чем должны работать.

Угловые? Не так важно, зонально или персонально вы обороняетесь. Нам просто нужно прибавить в этом», – цитирует UtdDistrict Аморима, потерпевшего своё второе поражение во главе «Манчестер Юнайтед» с момента назначения в прошлом месяце.