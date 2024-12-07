«Ноттингем Форест» прервал серию Аморима, продлившуюся почти два года

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим впервые за долгое время потерпел поражение в домашнем матче чемпионата.

Манкунианцы уступили в родных стенах «Ноттингем Форест» в субботнем поединке Премьер-лиги – 2:3. Это первая неудача «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» при португальском рулевом. Кроме того, как отмечает BBC, для Аморима это поражение стало первым на своём поле в рамках чемпионата за 22 месяца – с февраля 2023 года. Тогда наставник проиграл «Порту» во главе лиссабонского «Спортинга» (1:2).

Что примечательно, с тех пор и до сегодняшнего дня команды Аморима смогли добиться победы во всех 23 домашних встречах лиги.