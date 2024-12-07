Хёйлунн назвал проблему «Манчестер Юнайтед» при Амориме

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн дал интервью после поражения от «Ноттингем Форест» (2:3).

Датский футболист поразил ворота «лесников» на 18-й минуте, но не помог команде избежать второго подряд проигрыша при новом главном тренере Рубене Амориме.

«Мы пропустили обидные голы – нужно действовать лучше, особенно при угловых. Мы слишком много пропускаем, но сможем исправиться, я уверен.

Думаю, соперник пользовался нашей неуверенностью на угловых. Дело в новых позициях, новых идеях, которые мы осваиваем. Нам ещё предстоит понять требования тренера.

Ситуация далека от идеала, но нужно сохранять позитивный настрой», – поведал в беседе со Sky Sports Хёйлунн.