Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями после неудачи в матче против «Ноттингем Форест» (2:3).

«Красные дьяволы» пропустили уже на 2-й минуте, однако вскоре отыгрались благодаря точному удару Расмуса Хёйлунна. В начале второго тайма «лесники» забили ещё дважды, на что хозяева поля ответили только голом Бруну Фернандеша на 61-й минуте.

«Тяжёлая игра. Мы начали очень плохо, пропустили гол, после чего нам было трудно бороться. Затем мы контролировали игру и создали много моментов.

Нам удалось улучшить движение в чужой трети поля. В перерыве мы думали о победе, однако очень плохо начали второй тайм – два пропущенных гола. Пришлось перепробовать много всего, но эффект был не лучшим. Непростой момент, но нужно продолжать начатое. Впереди долгий путь», – цитирует BBC Аморима.