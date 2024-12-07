Аморим повторил свой худший результат в тренерской карьере

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Ноттингем Форест» в субботнем матче Премьер-лиги (2:3).

«Красные дьяволы» уступили во втором поединке кряду – в предыдущем туре случилось поражение от «Арсенала» (0:2). Согласно сведениям Squawka, это лишь второй случай в тренерской карьере Рубена Аморима, когда его команда проиграла в двух подряд матчах в рамках высшего дивизиона.

Португальский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце. До переезда в Англию он работал на родине в лиссабонском «Спортинге» и «Браге».

В следующем туре «МЮ» сыграет на выезде против «Манчестер Сити».