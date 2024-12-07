«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд сезона в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уступил в родных стенах «Ноттингем Форест» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (2:3).

На голы Расмуса Хёйлунна и Бруну Фернандеша гости ответили точными ударами Николы Миленковича, Моргана Гиббса-Уайта и Криса Вуда. По данным Statmuse, «Манчестер Юнайтед» стал первой командой в нынешнем розыгрыше АПЛ, проигравшей домашнюю встречу при показателе владения мячом в 70% или более.

Для «красных дьяволов» это уже второе поражение при новом главном тренере Рубене Амориме. В предыдущем поединке манкунианцы уступили на выезде «Арсеналу» (0:2).

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице с 19 набранными очками.