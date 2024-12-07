«МЮ» дома пропустил три гола от «Ноттингем Форест»

Матч 15-го тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» получился совсем не простым для «МЮ».

На второй минуте угловой на правом фланге заработали футболисты «Ноттингем Форест», Эллиотт Андерсон выполнил кросс в центр к линии вратарской, а там Никола Миленкович выиграл верховое единоборство у Лисандро Мартинеса и головой пробил в правый верхний угол - 0:1. Суматоха началась в штрафной «лесников», после чего игровой снаряд отскочил к правому углу вратарской, откуда головой в дальний угол пробил Мартинес, вот только мяч упал на перекладину. Мануэль Угарте из глубины отдал классный проникающий пас на Алехандро Гарначо, который выскочил на рандеву с голкипером, но переиграть кипера ему не удалось, мяч отскочил к Расмусу Хёйлунну, а тот с 10 метров поразил уже пустой створ - 1:1. Джейсон Мурильо с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Райан Йейтс головой сбросил мяч в центр, а Жота Силва с 10 метров пробил в правый угол и угодил в перекладину. Стандарт перед штрафной соперника заработали манкунианцы, Бруну Фернандеш с 20 метров классно перебросил стенку и отправил мяч в левый верхний угол, однако тот ударился в перекладину.

Первая атака после перерыва, Каллум Хадсон-Одои с левого фланга отдал передачу на Моргана Гиббса-Уайта, а тот с 25 метров пробил по центру ворот, а вратарь сделал что-то непонятное и упал в другую сторону, не сумев парировать простейший выстрел, - 1:2. Гиббс-Уайт выполнил кросс к левому углу вратарской, а там Крис Вуд выиграл верховое единоборство у защитника и по невероятной траектории отправил мяч в дальний угол, Маттейс де Лигт оказался на «ленточке», но выбить игровой снаряд ему не удалось - 1:3. Амад Диалло на скорости справа ворвался в штрафную соперника и отдал пас в центр на Бруну Фернандеша, а тот с 17 метров хлёстко пробил в левый верхний угол - 2:3.

«МЮ» проиграл второй матч подряд в АПЛ и идет 13-м, соперник - уже пятый.