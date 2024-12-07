Гвардиола после ничьей: «Я горжусь командой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после гостевой ничьей против «Кристал Пэлас» (2:2).

«Всё хорошо. Я горжусь командой. Мне понравилось в команде всё – мы сражались. У нас много проблем с составом. Здесь трудно играть, но мы отдали всё и набрали одно очко. Второй тайм мы начали немного неряшливо. После 1:2 мы хорошо отреагировали», - сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

«Манчестер Сити» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы будет играть против «Манчестер Юнайтед» на своём поле.