«Сезон страданий»: Гвардиола прокомментировал очередную неудачу «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на днях прервал серию без побед, включившую в себя семь игр. Впрочем, в субботу «горожане» снова не смогли выиграть – команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 2:2. После игры Гвардиола дал комментарий.

«Мы взяли очко. Мы невероятно сражались и дважды отыгрались. Это сезон страданий. Посмотрим, что будет в последний месяц. Большие комплименты сопернику. Мы не можем говорить о гонке за титул с такими результатами. Постараемся восстановить игроков. Нам нужно обрести стабильность. Это сложно в нынешней ситуации. Я очень рад за игроков – они боролись и сделали всё», - сказал Гвардиола BBC Sport.

Cледующий матч «Манчестер Сити» проведёт 11 декабря – против «Ювентуса» на выезде.