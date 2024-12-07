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«Сезон страданий»: Гвардиола прокомментировал очередную неудачу «Манчестер Сити»

07 Декабря 2024 • 20:46 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
2:2
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» на днях прервал серию без побед, включившую в себя семь игр. Впрочем, в субботу «горожане» снова не смогли выиграть – команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 2:2. После игры Гвардиола дал комментарий. 

«Мы взяли очко. Мы невероятно сражались и дважды отыгрались. Это сезон страданий. Посмотрим, что будет в последний месяц. Большие комплименты сопернику. Мы не можем говорить о гонке за титул с такими результатами. Постараемся восстановить игроков. Нам нужно обрести стабильность. Это сложно в нынешней ситуации. Я очень рад за игроков – они боролись и сделали всё», - сказал Гвардиола BBC Sport.

Cледующий матч «Манчестер Сити» проведёт 11 декабря – против «Ювентуса» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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Alexs
07 Декабря 2024 в 20:49
Гвардиола - вы разочарование сезона!
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