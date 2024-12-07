«Брентфорд» забил 4 гола «Ньюкаслу»

«Брентфорд» с «Ньюкаслом» оспаривали право подняться на шестое место в таблице Премьер-лиги.

Шон Лонгстафф начал игру с дальнего выстрела в перекладину. В ответ Брайан Мбеумо был точен. Но гости быстро отыгрались - Джейкоб Мёрфи выполнил подачу, а Александр Исак головой вонзил мяч в цель, 1:1. В контратаке в середине тайма Йоан Висса поставил точку - 2:1. Отметим грубую ошибку Харви Барнса в том моменте. Всего четыре минуты, и он исправился, забив в ворота противника.

На 56-й минуте Натан Коллинз забил победный гол - 3:2. На 90-й минуте все было кончено после удара Кевина Шаде.

«Брентфорд» - шестой, соперник - 12-й.