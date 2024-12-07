«Брентфорд» забил 4 гола «Ньюкаслу»

«Брентфорд» с «Ньюкаслом» оспаривали право подняться на шестое место в таблице Премьер-лиги.
Шон Лонгстафф начал игру с дальнего выстрела в перекладину. В ответ Брайан Мбеумо был точен. Но гости быстро отыгрались - Джейкоб Мёрфи выполнил подачу, а Александр Исак головой вонзил мяч в цель, 1:1. В контратаке в середине тайма Йоан Висса поставил точку - 2:1. Отметим грубую ошибку Харви Барнса в том моменте. Всего четыре минуты, и он исправился, забив в ворота противника.
На 56-й минуте Натан Коллинз забил победный гол - 3:2. На 90-й минуте все было кончено после удара Кевина Шаде.
«Брентфорд» - шестой, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Мбеумо Брайан8'
|11'Исак Александр (1:1)
|(2:1) Висса Йоан28'
|32'Барнс Харви (2:2)
|(3:2) Коллинз Натан56'
|(4:2) Шаде Кевин90'
Флеккен Марк• 88'Ван дер Берг Сепп• 67'Коллинз Натан•Пиннок Итан•Мбеумо Брайан•Льюис-Поттер Кин• 45'Ярмолюк Егор90' (Магома Эдмонд-Пэрис (90') •Норгор Кристиан•Висса Йоан87' (Ми Бен (87') •Карвалью Фабиу73' (Шаде Кевин (73') •Родригеш Тьяго73' (Дамсгор Миккель (73')
Поуп Ник•Ливраменто Валентино•Шёр Фабиан•Бёрн Дэн•Холл Льюис83' (Триппьер Киран (83') •Лонгстафф Шон73' (Уилсон Каллум (73') •Гимараэс Бруно•Жоэлинтон60' (Гордон Энтони (60') •Мёрфи Джейкоб60' (Тонали Сандро (60') •Исак Александр•Барнс Харви74' (Альмирон Мигель (74')
Запасные: Таргетт Мэтт•Дубравка Мартин•Осула Вильям•Келли Ллойд
07 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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