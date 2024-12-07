Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» по делу одолела «Саутгемптон»

07 Декабря 2024 • 20:02 Комментировать
Астон Вилла
1:0
Саутгемптон

В 15-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Саутгемптон» и не позволила сопернику ни разу пробить в сторону своих ворот.

Сами же бирмингемцы также не особо преуспели впереди, но реализовали один из своих моментов. На 24-й минуте относительно быстрая атака завершилась выстрелом издали Джона Дурана - 1:0.

«Святые» на самом дне таблицы, соперник - пятый.

Протокол игры  
Астон Вилла1:0Саутгемптон
(1:0) Дуран Джон24'  
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIМатсен Ян 60' (Динь Люка ( 60') Камара Бубакар IТилеманс Юри 59' (Баркли Росс ( 59') Бэйли Леон 60' (Филоген-Байдейс Джейден ( 60') Макгинн ДжонРоджерс Морган  90'Дуран Джон 58' (Уоткинс Олли ( 58')
Запасные: Ольсен РобинКэш МэттиБуэндия ЭмилианоМингс ТайронОнана Амаду
Ламли ДжоХарвуд-Беллис ТэйлорВуд-Гордон Натан  79'Уокер-Питерс КайлБри Джеймс 46' (Арибо Джо ( 46') Мэннинг Райан 90' (Сулемана Камалдин ( 90') Диблинг ТайлерДаунс Флинн  69' 79' (Бреретон Бен ( 79') Фернандеш МатеушАрмстронг АдамАрчер Камерон 73' (Амо-Амеяу Самуэль ( 73'  85')
Запасные: Маккарти АлексЭдвардс РонниТэйлор ЧарлиСугавара ЮкинариФрейзер Райан
07 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Астон Вилла

Новости по матчу

06 Декабря
17:10
Актуальный прогноз и ставка на матч Астон Вилла — Саутгемптон АПЛ — 7 декабря 2024
00:35
Два клуба АПЛ готовы подписать Фаджоли из «Ювентуса»
05 Декабря
13:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Астон Вилла – Саутгемптон АПЛ — 7 декабря 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Роналду обновил мировой рекорд Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» «Реал» назвал виновного в поражении «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
4
2
3.00 3.70 2.24
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон Саутгемптон
1
0
1.41 5.00 7.00
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
2
2
6.40 4.60 1.47
Видео
Перерыв
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
1
1.57 4.20 5.80
Видео
08.12.24 в 17:00
Лестер Лестер
Брайтон Брайтон
5.40 4.40 1.58
Видео
08.12.24 в 17:00
Ипсвич Ипсвич
Борнмут Борнмут
3.00 3.85 2.18
Видео
08.12.24 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.80 4.60 1.52
Видео
08.12.24 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Челси Челси
2.15 3.75 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
20:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после ничьей: «Я горжусь командой»
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Сезон страданий»: Гвардиола прокомментировал очередную неудачу «Манчестер Сити» 1
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» забил 4 гола «Ньюкаслу»
20:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» по делу одолела «Саутгемптон»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
19:57 · Англия. Премьер-лига
Точно не свет в конце туннеля: «Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас» 1
19:43 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Вест Хэма» попал в ДТП
19:24 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Кристал Пэлас» вновь вышли вперёд в матче с «Манчестер Сити»
19:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч против «Ноттингем Форест»
18:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пропустил уже семь голов в сезоне АПЛ в первые 15 минут
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
16:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Ортега – в основе «Манчестер Сити» на матч АПЛ в Лондоне
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал заявление по матчу АПЛ
15:26 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Проще выиграть лотерею, чем стать футболистом»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола решил избавиться от четырёх игроков «Манчестер Сити» слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются хавбеком сборной Украины
14:36 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис не видит изменений в «Манчестер Юнайтед» при Амориме
14:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может сорвать трансфер «Реала»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал 35 миллионов за Месси
13:42 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гимараэса может помочь «Реалу» купить обладателя «Золотого мяча» слухи
11:54 · Англия. Премьер-лига
Матч «Ливерпуля» в АПЛ перенесён – названа причина 3
11:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Родри в «Валенсии»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: Какой стартовый состав выберет Аморим после поражения от «Арсенала»
11:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я доказал, что могу добиться успеха без Месси» 2
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» – «Ливерпуль»: Какие стартовые составы могут быть в мерсисайдском дерби
Все новости