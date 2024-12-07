«Астон Вилла» по делу одолела «Саутгемптон»

В 15-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Саутгемптон» и не позволила сопернику ни разу пробить в сторону своих ворот.
Сами же бирмингемцы также не особо преуспели впереди, но реализовали один из своих моментов. На 24-й минуте относительно быстрая атака завершилась выстрелом издали Джона Дурана - 1:0.
«Святые» на самом дне таблицы, соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Дуран Джон24'
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри•Карлос Диего Сантос•Торрес Пау II•Матсен Ян60' (Динь Люка (60') •Камара Бубакар I•Тилеманс Юри59' (Баркли Росс (59') •Бэйли Леон60' (Филоген-Байдейс Джейден (60') •Макгинн Джон•Роджерс Морган• 90'Дуран Джон58' (Уоткинс Олли (58')
Ламли Джо•Харвуд-Беллис Тэйлор•Вуд-Гордон Натан• 79'Уокер-Питерс Кайл•Бри Джеймс46' (Арибо Джо (46') •Мэннинг Райан90' (Сулемана Камалдин (90') •Диблинг Тайлер•Даунс Флинн 69'79' (Бреретон Бен (79') •Фернандеш Матеуш•Армстронг Адам•Арчер Камерон73' (Амо-Амеяу Самуэль (73') 85'
07 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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