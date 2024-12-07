«Астон Вилла» по делу одолела «Саутгемптон»

В 15-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Саутгемптон» и не позволила сопернику ни разу пробить в сторону своих ворот.

Сами же бирмингемцы также не особо преуспели впереди, но реализовали один из своих моментов. На 24-й минуте относительно быстрая атака завершилась выстрелом издали Джона Дурана - 1:0.

«Святые» на самом дне таблицы, соперник - пятый.