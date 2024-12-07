Точно не свет в конце туннеля: «Манчестер Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

Разгром «Ноттингем Форест» сигнализировал конец «чёрной серии» «Манчестер Сити», но не конец проблемам. В гостях у «Кристал Пэлас» в субботу игроки Хосепа Гвардиолы снова потеряли очки.

На первых минутах с центра поля отличным пасом Уилл Хьюз запустил в штрафную соперника Даниэля Муньоса, который оторвался от опеки защитника и пробил в дальний нижний угол - 1:0. Идеальный пас вырезал Кевин де Брёйне в штрафную, куда ворвался Эрлинг Холанн и пробил в касание, но на выходе вратарь смог отбить мяч в сторону в падении. С дальней дистанции пробивал по воротам Илкай Гюндоган низом, бессилен был кипер, но хозяев от пропущенного гола спасла дальняя штанга. Ушел от соперника по флангу Матеус Луис и выдал идеальный навес на дальнюю штангу, где выиграл верх Холанн и головой вколотил снаряд точно в дальнюю девятку - 1:1.

В начале второго тайма с угла поля навесил Хьюз на дальнюю штангу, где был совсем один Максанс Лакруа и вколотил мяч точно под перекладину, без шансов для вратаря - 2:1. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Бернарду Силва и забросил вперед на Рико Льюиса, который оторвался от опеки защитника и отправил снаряд в сетку, пробив под опорной ногой голкипера - 2:2. На 84-й минуте в чужой штрафной потерял мяч Льюс и тут же пошел в подкат против Трево Чалоба прямой ногой, за что увидел перед собой вторую желтую карточку.

«Сити» снова без победы и идет на четвертом месте. Соперник делит четвертую строчку с конца.