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Футболист «Вест Хэма» попал в ДТП

07 Декабря 2024 • 19:43 Комментировать
Вест Хэм
...
Вулверхэмптон
1 1.90 X 3.85 2 3.75
09.12 23:00

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Лондонский клуб подтвердил информацию, но пока не предоставил каких-либо подробностей.

«Мысли и молитвы всех в клубе сейчас с Майклом, его семьёй и друзьями. Клуб опубликует обновлённую информацию в надлежащее время», - говорится в сообщении «молотобойцев».

В сезоне 2024/2025 Майкл Антонио провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

«Вест Хэм» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в понедельник, 9 декабря, - против «Вулверхэмптона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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ВЕСТ ХЭМ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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