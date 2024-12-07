Футболист «Вест Хэма» попал в ДТП

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. Лондонский клуб подтвердил информацию, но пока не предоставил каких-либо подробностей.

«Мысли и молитвы всех в клубе сейчас с Майклом, его семьёй и друзьями. Клуб опубликует обновлённую информацию в надлежащее время», - говорится в сообщении «молотобойцев».

В сезоне 2024/2025 Майкл Антонио провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

«Вест Хэм» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в понедельник, 9 декабря, - против «Вулверхэмптона» на своём поле.