Игроки «Кристал Пэлас» вновь вышли вперёд в матче с «Манчестер Сити»

Игроки лондонского «Кристал Пэлас» вечером субботы принимают «Манчестер Сити» в рамках 15 тура РПЛ. «Орлы» во втором тайме на 57-й минуте вновь вышли вперёд, автором гола стал Максанс Лакруа. Он замкнул подачу на дальней штанге от Уилла Хьюза.

Таким образом, на табло к середине второй половины встречи горит счёт 2:1. В первом тайме соперники обменялись голами. На мяч от Даниэля Муньоса ответил Эрлинг Холанн, прервавший свою голевую засуху в рамках Премьер-лиги.

Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал. Впереди «орлы», 2:1.