«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч против «Ноттингем Форест»

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». Рулевой «красных дьяволов» Рубен Аморим принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Онана, де Лигт, Мартинес, Йоро, Далот, Диалло, Майну, Угарте, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» услышат стартовый свисток в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице АПЛ.