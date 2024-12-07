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«Манчестер Сити» пропустил уже семь голов в сезоне АПЛ в первые 15 минут

07 Декабря 2024 • 18:20 Комментировать
Кристал Пэлас
2:2
Манчестер Сити
1 5.10 X 4.30 2 1.65
2-й тайм

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вновь быстро пропустил. В субботу вечером это случилось в гостевой игре «горожан» против лондонского «Кристал Пэлас». Забитым голом уже на четвёртой минуте отметился легионер команды хозяев Даниэль Муньос.

Как обращает внимание «Английский акцент», это уже седьмой гол «Сити», пропущенный в этом сезоне АПЛ в первые 15 минут матча. По этому показателю «горожанам» нет равных, больше никто из 19 клубов лиги не пропускал так много на старте матча.

Текстовая трансляция матча «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» проходит на нашем портале. «Орлы» впереди, 1:0!

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