«Манчестер Сити» пропустил уже семь голов в сезоне АПЛ в первые 15 минут

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы вновь быстро пропустил. В субботу вечером это случилось в гостевой игре «горожан» против лондонского «Кристал Пэлас». Забитым голом уже на четвёртой минуте отметился легионер команды хозяев Даниэль Муньос.

Как обращает внимание «Английский акцент», это уже седьмой гол «Сити», пропущенный в этом сезоне АПЛ в первые 15 минут матча. По этому показателю «горожанам» нет равных, больше никто из 19 клубов лиги не пропускал так много на старте матча.

Текстовая трансляция матча «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» проходит на нашем портале. «Орлы» впереди, 1:0!