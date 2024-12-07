Холанн и Ортега – в основе «Манчестер Сити» на матч АПЛ в Лондоне

В одном из субботних матчей Английской премьер-лиги сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Ортега, Уокер, Диаш, Гвардиол, Льюис, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брёйне, Савиньо, Нунес, Холанн.

Голкипер Эдерсон оказался на скамейке запасных.

Матч чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.