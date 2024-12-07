«Манчестер Юнайтед» сделал заявление по матчу АПЛ

В субботу мерсисайдское дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» было перенесено из-за урагана. С заявлением по поводу своей игры против «Ноттингем Форест» выступил «Манчестер Юнайтед».

«Матч планируется провести согласно расписанию. Клуб продолжит консультации с соответствующими органами. Если в течение дня что-то изменится, мы сразу проинформируем болельщиков. Мы понимаем, что у фанатов возникли трудности с поездками, поэтому этот матч не будет учитываться при подсчёте минимального количества игр на сезон, на которые нужно использовать абонементы», - говорится в заявлении.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.