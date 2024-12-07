Александер-Арнольд: «Проще выиграть лотерею, чем стать футболистом»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд заявил о том, что стать профессиональным футболистом является непростой задачей.

«У вас больше шансов выиграть лотерею, чем стать профессиональным футболистом», - фрагмент из интервью Трента приводится на Reddit.

Стоит сказать, что 26-летний Трент Александер-Арнольд находится в деликатной ситуации. Его действующий контракт с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Слухи давно связывают Трента с мадридским «Реалом».

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провёл 17 матчей, в которых отдал четыре голевых паса на партнёров.