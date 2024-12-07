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Гвардиола решил избавиться от четырёх игроков «Манчестер Сити» слухи

07 Декабря 2024 • 14:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 5.10 X 4.30 2 1.65
Через 2 ч. 36 мин.

«Манчестер Сити» переживает непростое время, и Хосеп Гвардиола готовится к перестройке состава команды. Как сообщает Football365, главный тренер «горожан» поставил крест на четырёх игроках. На трансфер будут выставлены Кайл Уокер, Джеймс Макэйти, Матеус Нунес и Джек Грилиш.

На текущий момент «Манчестер Сити» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В субботу команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Кристал Пэлас». Игра в Лондоне стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Кайл Уокер Джек Грилиш Матеус Нунес Джеймс Макэйти ещё теги

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