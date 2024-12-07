Гвардиола решил избавиться от четырёх игроков «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» переживает непростое время, и Хосеп Гвардиола готовится к перестройке состава команды. Как сообщает Football365, главный тренер «горожан» поставил крест на четырёх игроках. На трансфер будут выставлены Кайл Уокер, Джеймс Макэйти, Матеус Нунес и Джек Грилиш.

На текущий момент «Манчестер Сити» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В субботу команда Хосепа Гвардиолы сыграет на выезде против «Кристал Пэлас». Игра в Лондоне стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за матчем можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.