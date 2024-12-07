«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются хавбеком сборной Украины

Гранды Английской премьер-лиги изучают трансферный рынок, желая усилить свой состав. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Mirror, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» заинтересованы полузащитником «Шахтёра» и сборной Украины Георгием Судаковым.

22-летний Судаков выделяется в составе «Шахтёра», поэтому слухи в последние годы часто связывают его с клубами из топ-лиг.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Георгия Судакова в 35 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 Судаков провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт девять голов и три голевых паса на партнёров.