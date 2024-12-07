Канчельскис не видит изменений в «Манчестер Юнайтед» при Амориме

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о смене главного тренера в манкунианском гранде. Недавно пост рулевого «красных дьяволов» занял португальский специалист Рубен Аморим.

«Оценим работу Аморима в конце сезона. Пока не могу сказать, что в игре «Юнайтед» произошли какие-то изменения. Все выводы будем делать в конце сезона», - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

После 14 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 19 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «красные дьяволы» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» сыграют с «Ноттингем Форест». Игра пройдет 7 декабря.