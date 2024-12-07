«Манчестер Сити» может сорвать трансфер «Реала»

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может перебраться в другой английский топ-клуб. Об этом информируют журналисты Caught Offside.

Согласно данным источника, в подписании латераля заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают Трента в качестве долгосрочной замены 34-летнему Кайлу Уокеру. Чемпион АПЛ уже вступил в переговоры с представителями игрока по возможному трансферу.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Александеру-Арнольду со стороны мадридского «Реала».

В этом сезоне защитник провел 17 матчей, записав на свой счет четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 70 миллионов евро.