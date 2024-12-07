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«Манчестер Сити» предлагал 35 миллионов за Месси

07 Декабря 2024 • 14:11 Комментировать

Бывший член тренерского штаба «Манчестер Сити» Марк Боуэн рассказал о том, как в 2008 году после прихода владельцев из ОАЭ «горожане» работали на трансферном рынке. По словам Боуэна, «Манчестер Сити» тогда разбрасывался предложениями звёздам в надежде, что кто-то клюнет. Клуб Премьер-лиги даже якобы делал предложение «Барселоне» по Лионелю Месси.

«Судя по всему, «Манчестер Сити» тогда предложил 35 миллионов фунтов за Лионеля Месси. Хотите верьте, хотите нет, но это не смешно произносить, потому что в то время люди думали, кто лучше, Месси или Рибери», - сказал Боуэн в подкасте Business of Sport.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта то предложение «Манчестер Сити» по Месси якобы отклонил в резкой форме. 

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