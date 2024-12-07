«Манчестер Сити» сохраняет интерес к полузащитнику Бруно Гимараэсу из «Ньюкасла». Появлялись сообщения о том, что чемпионы Англии последних лет могут подписать 27-летнего бразильца уже этой зимой.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, переезд Гимараэса на «Этихад Стэдиум» может помочь «Реалу». Дело в том, что при таком раскладе мадридскому клубу будет значительно проще подписать полузащитника Родри.

Как известно, Родри в конце октября выиграл «Золотой мяч». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают испанского полузащитника в 130 миллионов евро.