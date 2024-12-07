Матч «Ливерпуля» в АПЛ перенесён – названа причина

Поединок 15-го тура Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ливерпулем» перенесен. Как информирует пресс-служба «ирисок», причиной такого решения стал ураган в Ливерпуле.

«Матч перенесен из-за неблагоприятных погодных условий», - говорится в публикации «Эвертона».

Мерсисайдское дерби было запланировано на сегодня, 7 декабря. Стартовый свисток должен был прозвучать в 15:30 по московскому времени.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 35 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Эвертон», в свою очередь, с 14 очками располагается на 15-й строчке.