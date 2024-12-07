«Манчестер Сити» нашёл замену Родри в «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Пепелу может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. По сообщениям Football Transfers, в подписании опорника заинтересован «Манчестер Сити».

«Горожане» рассматривают Пепелу в качестве замены Родри Эрнандесу, выбывшему надолго из строя из-за травмы крестообразных связок колена. Чемпион Англии предпримет попытку заполучить Пепелу в январское трансферное окно.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 13 поединках «летучих мышей», записав на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. Трудовой договор игрока с «Валенсией» рассчитан до лета 2028 года. Его рыночный ценник составляет 22 миллиона евро.