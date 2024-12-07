Гвардиола: «Я доказал, что могу добиться успеха без Месси»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о том, что способен добиваться успеха без таких звездных футболистов, как Лионель Месси.

«Многие говорили, что я побеждаю в «Барселоне» только благодаря Месси. Ждали, что я докажу свой тренерский уровень в АПЛ. Без проблем, я сделал это», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что Гвардиола занимал пост главного тренера «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год. Испанец возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под руководством испанского специалиста «горожане» шесть раз становились чемпионами Английской премьер-лиги.