Мареска: «Челси» стал меньше зависеть от Палмера»

Наставник «Челси» Энцо Мареска уверен, что его команда не так сильно зависит от успехов Коула Палмера, как раньше.

Статистика 22-летнего атакующего хавбека говорит сама за себя: в 14 поединках нынешнего розыгрыша Премьер-лиги он отметился девятью забитыми голами и шестью ассистами. Тем не менее, как считает Мареска, прежней зависимости от Палмера уже нет.

«В этом сезоне мы меньше зависим от Коула, и мы очень довольны. Если помните, на своей первой пресс-конференции я сказал, что мы не можем полагаться на Палмера в каждой игре, потому что это неправильно. Он должен наслаждаться футболом», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тренера «Челси».