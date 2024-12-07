Вингер «Манчестер Сити» Савио: «Последние недели сложились для меня ужасно»

Футболист «Манчестер Сити» Савио высказался на тему личных и командных трудностей.

«Горожане» выдали серию из семи матчей без побед во всех турнирах (одна ничья и шесть поражений), которая была прервана в недавнем поединке с «Ноттингем Форест» (3:0).

Савио сыграл за «Манчестер Сити» 18 раз, но пока не забивал. Последние три встречи бразильский вингер начинал на скамейке запасных.

«Я очень не люблю проигрывать – всегда сильно раздражаюсь. Последние несколько недель сложились для меня ужасно. К счастью, мы смогли обыграть «Ноттингем Форест». Мы знаем, что не всегда всё идёт безупречно, случаются неудачные периоды. У всех бывают трудности, но рано или поздно и это заканчивается», – цитирует City Zone Савио.