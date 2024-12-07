Наставник «Челси» Мареска высказался о проблемах «Тоттенхэма»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Тоттенхэма».

«Шпоры» примут в родных стенах «синих» в воскресном матче Премьер-лиги. Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.

«Нестабильность «Тоттенхэма»? Мы принимаем во внимание и их победу над «Манчестер Сити», и недавнее поражение от «Борнмута». Думаю, у Постекоглу всё хорошо. Его команда играет в еврокубках, а это значит, что прошлый сезон сложился удачно. «Тоттенхэм» – очень серьёзный соперник. Нас ждёт крайне непростая игра.

Надеюсь, мы сможем победить и подарим нашим болельщикам повод для радости. Это дерби, большой матч. Однако, в конце концов, за победу дают три очка – это касается и матчей с «Тоттенхэмом», и игр против «Саутгемптона» или «Астон Виллы», – передаёт журналист Киран Джилл комментарии Марески.