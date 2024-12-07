Макаллистер: «Месси всё даётся легко»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер поделился мнением о товарище по сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Месси можем делать всё, что считает нужным, и ему всё даётся легко. Самое трудное – понять, что ты не на его уровне, но это правда. Играя с ним, ты осознаёшь, что всё будет проще. Мне очень нравится выступать с ним в одной команде – это всё, что я могу сказать», – заявил в беседе с The Rest Is Football Макаллистер, два года назад ставший чемпионом мира в составе «альбиселесте».

Лионель Месси с лета 2023 года представляет цвета «Интер Майами», а за сборную Аргентины играет с далёкого 2005 года.