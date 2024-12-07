Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аморим: «Манчестер Юнайтед» – великий клуб, но не великая команда»

07 Декабря 2024 • 04:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.73 X 3.95 2 4.90
Через 15 ч. 35 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался на тему трудностей команды.

«Красные дьяволы» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги по прошествии 14 туров, чем вряд ли могут быть довольны.

«У нас великий клуб, но не великая команда. Мы знаем это, так что можем говорит об этом прямо. Мы хотим совершенствоваться. Мы находимся в ином положении по сравнению с «Арсеналом», что чувствовалось во время матча. Мы должны больше верить в себя, потому что в той игре мы явно не доминировали», – заявил Аморим в преддверии субботнего поединка с «Ноттингем Форест», который начнётся в 20:30 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

Новости по матчу

Сегодня, 07 Декабря
04:04
Аморим: «Манчестер Юнайтед» – великий клуб, но не великая команда»
03:30
Аморим ответил, что нужно, чтобы выиграть АПЛ
02:33
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:09
Известны перспективы Антони в «Манчестер Юнайтед» при Амориме
06 Декабря
20:20
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест АПЛ — 7 декабря 2024
17:32
Аморим: «Мы находимся в процессе изучения игроков»
07:06
В «Манчестер Юнайтед» считают подписание Йоро «идеальным»
05 Декабря
22:43
«Манчестер Юнайтед» назначил встречу звёздному игроку «Баварии»
14:01
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест АПЛ — 7 декабря 2024
07:51
«Интер» может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Россия может сыграть с европейской сборной Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам
Спортивные новости
ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.12.24 в 15:30
Эвертон Эвертон
Ливерпуль Ливерпуль
7.80 5.20 1.37
Видео
07.12.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
3.00 3.70 2.24
Видео
07.12.24 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон Саутгемптон
1.41 5.00 7.00
Видео
07.12.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
6.40 4.60 1.47
Видео
07.12.24 в 20:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.57 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Декабря
04:39 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Челси» Мареска высказался о проблемах «Тоттенхэма»
04:15 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер: «Месси всё даётся легко»
04:04 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Манчестер Юнайтед» – великий клуб, но не великая команда»
03:56 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А начал переговоры с «Ливерпулем» по Кьезе
03:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола поделился мнением о Венгере
03:37 · Англия. Премьер-лига
Мареска назвал игрока «Челси», который не уступает Родри и Райсу
03:30 · Англия. Премьер-лига
Аморим ответил, что нужно, чтобы выиграть АПЛ
03:19 · Англия. Премьер-лига
Роналдо объяснил, почему Винисиус заслуживал «Золотой мяч» больше Родри
01:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на дерзкие слова Моуринью 2
01:13 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон ответил, готов ли стать новым Дрогба
00:44 · Англия. Премьер-лига
Джексон – о причёске Кукурельи: «Я не понимаю, что это такое»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Известны перспективы Антони в «Манчестер Юнайтед» при Амориме
00:00 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Челси» Мареска: «Я работаю часами, чтобы понять, как помочь игрокам» 1
06 Декабря
23:29 · Англия. Премьер-лига
Де Кетеларе – лишь третий игрок топ-5 лиг, оформивший 15+15 в 2024 году
23:01 · Англия. Премьер-лига
Мареска рассказал, в чём прибавил Энцо Фернандес
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» приготовил 100 млн евро за звезду АПЛ слухи
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает замену Левандовски из трёх звёздных форвардов слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
Безумные слухи: «Реал» может подписать двух звёзд АПЛ слухи
21:07 · Англия. Премьер-лига
Агент Дэвиса отменил встречу с «Баварией» – он выслушает «Манчестер Юнайтед» и «Реал»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Болельщики не за меня – они за «Тоттенхэм»
20:22 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу дал комментарий перед дерби с «Челси» в АПЛ
20:15 · Англия. Премьер-лига
Мареска ответил, борется ли «Челси» за титул АПЛ
19:42 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы хотим быть королями всего, а не только угловых»
19:37 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Челси» опережает мои ожидания»
19:32 · Англия. Премьер-лига
Экс-судья АПЛ рассказал, как один звонок Клоппа изменил судейство 1
Все новости