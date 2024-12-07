Аморим: «Манчестер Юнайтед» – великий клуб, но не великая команда»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался на тему трудностей команды.

«Красные дьяволы» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги по прошествии 14 туров, чем вряд ли могут быть довольны.

«У нас великий клуб, но не великая команда. Мы знаем это, так что можем говорит об этом прямо. Мы хотим совершенствоваться. Мы находимся в ином положении по сравнению с «Арсеналом», что чувствовалось во время матча. Мы должны больше верить в себя, потому что в той игре мы явно не доминировали», – заявил Аморим в преддверии субботнего поединка с «Ноттингем Форест», который начнётся в 20:30 по московскому времени.