Гранд Серии А начал переговоры с «Ливерпулем» по Кьезе

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза может вернуться в Италию уже в январе.

В подписании 27-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». Как сообщает журналист Руди Галетти, представители «нерадзурри» уже обсудили с «Ливерпулем» возможную январскую сделку. Сам итальянец не горит желанием уходить по ходу сезона – он по-прежнему намерен проявить себя и закрепиться в команде Арне Слота.

Федерико Кьеза перебрался в «Ливерпуль» летом нынешнего года из «Ювентуса». Игрок провёл всего три матча за «красных» во всех соревнованиях, отметившись одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 30 млн евро.