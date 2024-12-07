Гвардиола поделился мнением о Венгере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об экс-наставнике лондонского «Арсенала» Арсене Венгере.

Француз возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год, а в настоящий момент занимает должность в ФИФА.

«Венгер был очень хорош с момента завершения карьеры, уже на протяжении многих лет он проявляет себя как настоящий джентльмен. В прошлый раз, когда он приезжал к нам в «Манчестер Сити», мы немного поболтали. Теперь он работает в ФИФА. Очень важно, чтобы в мировом футболе были такие фигуры», – передаёт City Xtra слова Гвардиолы, занимающего пост во главе «горожан» с 2016 года.