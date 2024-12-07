Мареска назвал игрока «Челси», который не уступает Родри и Райсу

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил полузащитника своей команды Мойсеса Кайседо.

23-летний эквадорец стал ключевым игроком «синих» в нынешнем сезоне. По словам рулевого «Челси», Кайседо уже не уступает лучшим опорным хавбекам Премьер-лиги.

«Сейчас он точно на этом уровне, нет никаких сомнений, – отвечает Мареска на вопрос о сравнении Кайседо с Родри из «Манчестер Сити» и Декланом Райсом из «Арсенала». – К сожалению, Родри травмирован, но Деклан играет. Думаю, Мойсес может сидеть за одним столом с таким полузащитником», – приводит журналист Бен Джейкобс слова наставника «Челси».