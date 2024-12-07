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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аморим ответил, что нужно, чтобы выиграть АПЛ

07 Декабря 2024 • 03:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.73 X 3.95 2 4.90
Через 16 ч. 2 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, за счёт чего можно добиться успеха в Английской премьер-лиге.

«Красные дьяволы» не становились чемпионами Англии с 2013 года. После 14 туров нынешнего розыгрыша команда занимает 13-е место.

«Чтобы выиграть Премьер-лигу, вы должны бегать на поле как бешеные псы. Без этого победить не удастся, очевидно. По-другому стать чемпионом здесь просто невозможно. Это борьба – каждую секунду беги назад, вперёд. Даже обладая лучшим составом в мире, вы не выиграете ничего, если не будете бежать», – цитирует United Zone Аморима.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Ноттингем Форест». Матч стартует в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим

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