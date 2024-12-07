Аморим ответил, что нужно, чтобы выиграть АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, за счёт чего можно добиться успеха в Английской премьер-лиге.

«Красные дьяволы» не становились чемпионами Англии с 2013 года. После 14 туров нынешнего розыгрыша команда занимает 13-е место.

«Чтобы выиграть Премьер-лигу, вы должны бегать на поле как бешеные псы. Без этого победить не удастся, очевидно. По-другому стать чемпионом здесь просто невозможно. Это борьба – каждую секунду беги назад, вперёд. Даже обладая лучшим составом в мире, вы не выиграете ничего, если не будете бежать», – цитирует United Zone Аморима.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет на своём поле против «Ноттингем Форест». Матч стартует в 20:30 по московскому времени.