Роналдо объяснил, почему Винисиус заслуживал «Золотой мяч» больше Родри

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо считает, что Винисиус Жуниор должен был получить «Золотой мяч».

Награда досталась испанцу Родри. Хавбек «Манчестер Сити» опередил форварда мадридского «Реала» по итогам голосования на 41 балл.

«Я считаю, что победителем должен был стать Винисиус. Сразу внесу ясность: я не имею ничего против Родри, но Винисиус играл гораздо более значимую роль в прошлом сезоне», – заявил в интервью Marca Роналдо.

Напомним, в прошлой кампании 24-летний форвард помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Родри стал победителем чемпионата Европы со сборной Испании и чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити».