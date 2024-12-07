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Гвардиола ответил на дерзкие слова Моуринью

07 Декабря 2024 • 01:57 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 5.10 X 4.30 2 1.65
Через 15 ч. 4 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на недавнее заявление Жозе Моуринью.

Всё началось с того, что испанец сравнил себя с португальцем: «Я выиграл шесть титулов АПЛ, а он – три». Ответ «особенного» не заставил себя ждать: «Я бы не хотел побеждать, имея 150 судебных исков».

«Мне очень жаль, если я его обидел, – отвечает Гвардиола на последний комментарий Моуринью. – Но это была всего лишь шутка. Дело в том, что у меня шесть титулов, а у него – три. Таковы факты.

Жозе – ещё один человек в огромном списке тех, кто хочет видеть «Манчестер Сити» в Первой лиге или Конференции. Но я бы сказал ему, что мы не можем считаться виновными, пока вина не доказана. Посмотрим, что произойдёт.

Думаю, что мы – с моим «Манчестер Сити» и его «Челси» – можем сидеть за одним столом с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером, не так ли? Мы выиграли так много трофеев», – цитирует City Xtra рулевого «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги

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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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LostFather
07 Декабря 2024 в 02:12
Губу закатай, голубятник)) Если САФ и Венгер сядут за один стол, то твое место подскажет тебе "классик" Никола Питерский: "Твоё место вместе с твоей голубятней возле параши" )))
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