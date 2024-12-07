Гвардиола ответил на дерзкие слова Моуринью

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на недавнее заявление Жозе Моуринью.

Всё началось с того, что испанец сравнил себя с португальцем: «Я выиграл шесть титулов АПЛ, а он – три». Ответ «особенного» не заставил себя ждать: «Я бы не хотел побеждать, имея 150 судебных исков».

«Мне очень жаль, если я его обидел, – отвечает Гвардиола на последний комментарий Моуринью. – Но это была всего лишь шутка. Дело в том, что у меня шесть титулов, а у него – три. Таковы факты.

Жозе – ещё один человек в огромном списке тех, кто хочет видеть «Манчестер Сити» в Первой лиге или Конференции. Но я бы сказал ему, что мы не можем считаться виновными, пока вина не доказана. Посмотрим, что произойдёт.

Думаю, что мы – с моим «Манчестер Сити» и его «Челси» – можем сидеть за одним столом с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером, не так ли? Мы выиграли так много трофеев», – цитирует City Xtra рулевого «горожан».