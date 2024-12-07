«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»: Какой стартовый состав выберет Аморим после поражения от «Арсенала»

В пятнадцатом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встретится дома с «Ноттингем Форест». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы у команд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Далот, Мазрауи, де Лигт, Лисандро Мартинес, Диалло, Майну, Каземиро, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Зиркзее.

«Ноттингем Форест»: Селс (вр), Алекс Морено, Мурильо, Миленкович, Эйна, Йейтс, Андерсон, Жота Силва, Гиббс-Уайт, Эланга, Вуд.

У «Манчестер Юнайтед» травмированы защитники Виктор Линделоф, Люк Шоу; под вопросом Джонни Эванс. В стане «Ноттингем Форест» повреждения у полузащитников Данило и Ибрахима Сангаре.

В прошлом туре чемпионата Англии «МЮ» проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:2), а «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити» (0:3). В турнирной таблице «лесники» опережают «красных дьяволов» на три очка.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» состоится сегодня, 7 декабря, на «Олд Траффорд». Начало – в 20:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов