«Эвертон» – «Ливерпуль»: Какие стартовые составы могут быть в мерсисайдском дерби

В пятнадцатом туре Английской премьер-лиги «Эвертон» сразится с «Ливерпулем». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на эту встречу.

«Эвертон»: Пикфорд (вр), Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Эшли Янг, Мангаля, Гуэйе, Макнил, Дукуре, Ндиайе, Калверт-Льюин.

«Ливерпуль»: Келлехер (вр), Робертсон, ван Дейк, Джо Гомес, Александер-Арнольд, Гравенберх, Кёртис Джонс, Гакпо, Собослаи, Салах, Луис Диас.

У «Ливерпуля» травмированы либо под вопросом вратарь Алиссон Бекер, полевые игроки Костас Цимикас, Ибраима Конате, Конор Брэдли, Диогу Жота, Федерико Кьеза.

У гостей дисквалифицирован Алексис Макаллистер. У «Эвертона» травмированы либо под вопросом Джеймс Гарнер, Тим Ироэгбунам, Юссеф Чермити и Майкл Кин.

В предыдущем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» упустил победу над «Ньюкаслом» (3:3), а «Эвертон» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0). В таблице лидирующие «красные» опережают «ирисок» на 21 очко.

Дерби «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 7 декабря, на «Гудисон Парк». Стартовый свисток – в 15 часов 30 минут по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов