Николас Джексон ответил, готов ли стать новым Дрогба

Нападающий «Челси» Николас Джексон высказался о сравнениях с Дидье Дрогба.

В последние годы каждого нападающего «Челси» неизбежно сравнивают с легендарным ивуарийцем – чаще всего эти сравнения явно не в пользу последователей. С критикой столкнулся и Джексон, однако в текущем сезоне сенегалец показывает впечатляющую результативность и уже дал повод говорить о себе в совершенно ином ключе.

«Могу ли я стать новым Дрогба? Я надеюсь, – отвечает 23-летний футболист в интервью Sky Sports. – Если ты достиг его уровня, то ты большая легенда. Нет, я не разговаривал с ним, но однажды, надеюсь, такая возможность предоставится, когда мы выиграем Премьер-лигу или Лигу чемпионов», – заявил Джексон.